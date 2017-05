O empate, sem golos, alcançado este sábado, na Academia de Alcochete, e que impediu o Sporting de festejar desde já o título de campeão nacional de juniores, não desmotiva o técnico leonino, Tiago Fernandes, que se mostra confiante em relação ao futuro da sua equipa."Temos de continuar com orgulho e com a mentalidade que demonstrámos. Defrontámos o 2.º classificado, num campeonato disputado até final, e, apesar de só termos perdido um jogo, ainda não conquistámos o nosso objetivo", disse à sua assessoria de imprensa, o treinador dos juniores do Sporting, confiando que, perante o FC Porto, na próxima jornada, os leões farão a festa."É necessário preparar com calma a próxima contenda, diante do FC Porto: a lição estará bem estudada para vencermos e somarmos os pontos que faltam para o título", assegurou Tiago Fernandes, após o final do encontro com o V. Guimarães.

Autor: João Lopes