Além de confessar que tem como objetivo "ser árbitro na final de uma Taça", bem como de "chegar à Elite da UEFA", Tiago Martins ainda lembrou os primeiros jogos da carreira. "O primeiro jogo foi como assistente no Sporting-Tenente Valdevez, em infantis. Ficou... mais de 10. Muitos golos, muitas situações de fora de jogo e fiquei a pensar se teria feito bem. A arbitrar foi um jogo do At. Cacém de iniciados e correu bastante bem", lembrou.Além de eleger Pedro Proença, Vítor Pereira, Olegário Benquerença e Duarte Gomes como principais referências na arbitragem, o juiz da AF Lisboa confessa que a viagem de sonho é à Patagónia e ainda revelou qual o livro que nunca larga. "As leis de jogo estão sempre na minha cabeceira e tento ler uma página ou outra para me ir mantendo sempre atualizado", garantiu.