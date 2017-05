Tiago Moreira renovou contrato com o U. Madeira por mais uma temporada. O defesa direito realizou uma época que agradou aos dirigentes madeirenses, que avançaram para a renovação do contrato.Numa altura que o campeonato caminha para o final, Tiago Moreira, 29 anos, foi um dos mais utilizados da equipa insular: realizou 37 jogos e marcou um golo.Depois de dois anos de grande nível ao serviço do Sp. Covilhã, Tiago Moreira convenceu os dirigentes e fica mais um ano na equipa liderada por Casquilha.