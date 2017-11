O duelo com os Estados Unidos será o 11º que a Seleção disputará em Leiria, numa ligação que começou a 22 de janeiro de 1986, aquando do empate (1-1) com a Finlândia. Depois, seguiram-se mais nove partidas, com Portugal a ter um aproveitamento bastante interessante nos embates efetuados no Magalhães Pessoa: 6 vitórias, 3 empates e somente 1 derrota, com um registo positivo de 24-6 em golos.Curiosamente, o trajeto que culminou, em 2016, com a conquista do título europeu em solo francês passou também por Leiria. Com efeito, os últimos dois compromissos da Seleção na cidade do Lis fizeram parte do ciclo de jogos de preparação que Fernando Santos engendrou para o Europeu. A 25 de março de 2016 Portugal cedeu perante a Bulgária (0-1), mas a 29 do mesmo mês levou de vencida a Bélgica (2-1). Teremos hoje um ensaio que nos ajudará no Mundial da Rússia? Assim esperamos...