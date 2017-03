A derrota (4-0) na deslocação à Luz começou a desenhar-se num erro do ex-benfiquista Miguel Rosa, ao ‘amortecer’ para André Almeida. No entanto, o plantel dos azuis não cobrou essa falha ao médio, de 28 anos, ao ponto de esse lance nem sequer ter merecido atenção no balneário, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal.

A mensagem passada por Quim Machado logo na conferência de imprensa após o dérbi, em que falou de "um lance infeliz e que pode acontecer a qualquer um", foi repetida pelo técnico aos jogadores no Restelo e o assunto ‘morreu’ nesse momento, com a situação a ser completamente desvalorizada.

Com o foco colocado na receção ao Sp. Braga, no sábado, os azuis voltaram ontem aos treinos, e apenas Rosell e Yebda estão condicionados. Já Diogo Viana e Betinho treinam-se quase a 100%.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto