Agora o Prémio do Presidente, para o qual não há nomeados. Fernando Gomes está no palco e vê-se um vídeo com os adeptos que apoiaram a Seleção, narrado pelas vozes de Nuno Matos e Alexandre Afonso, jornalistas da Antena 1 cujos relatos correram o mundo. O vencedor é a diáspora portuguesa e será o primeiro-ministro António Costa a recebê-lo.Vamos conhecer agora a equipa do ano. As nomeadas são a Seleção A, a Seleção de Futebol de Praia e a Seleção de Sub-17. O vice-presidente da FPF, Humberto Coelho, anuncia.... Os capitães Cristiano Ronaldo, Pepe e Bruno Alves sobem ao palco para receber o prémio. Todos agradeceram o galardão e o craque do Real Madrid volta a destacar o papel de Fernando Santos. "Foi um ano de sonho, foi um ano espetacular", diz.O primeiro prémio a ser entregue é a, jogadora do ano. Bateu Solange Carvalhas e Matilde Fidalgo. O galardão foi entregue por Éder.