No epicentro de um dia histórico para o Lusitano de Évora estará Duarte Machado, antigo capitão do Belenenses, que é hoje o treinador dos alentejanos. Amanhã, aquele que um dia foi apelidado de ‘Tom Cruise do Restelo’ regressa a ‘casa’ para desempenhar um dos papéis na tentativa de reeditar um drama azul e branco. Ainda antes de se fixar em Belém, a 26 de setembro de 2007, o agora técnico contribuiu para um capítulo de ouro do Fátima, então comandado por Rui Vitória, que conseguiu a proeza de eliminar o FC Porto da Taça da Liga – triunfo por 4-2 nos penáltis, após um empate a zero no tempo regulamentar."São situações muito diferentes, pois nessa altura o Fátima estava na 2ª Liga e, atualmente, o Lusitano compete na distrital. Mas lembro-me que foi um jogo muito difícil e em que sofremos imenso. Com o decorrer do tempo fomos aguentando e gerindo as situações, acabando por ser felizes nos penáltis", recorda o antigo lateral a Record, lembrando que na eliminatória seguinte ‘caiu’ aos pés do Sporting.Nas últimas semanas, "tem sido difícil travar a euforia" em Évora, mas Duarte Machado, de 34 anos, garante que neste momento a equipa está focada em dar uma boa imagem do clube e do Alentejo. "Vamos tentar não desvirtuar o nosso ADN. Queremos resistir ao máximo, criar perigo ao FC Porto e evoluir para o jogo seguinte do campeonato pois essa é que é a nossa realidade. Claro que é possível fazer Taça, mas, acima de tudo, espero que desfrutem", frisa.

Autor: Fábio Aguiar