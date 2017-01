Lito Vidigal já pode, finalmente, convocar Tomané. O avançado é opção para a receção ao Estoril, que abre a 17ª jornada do campeonato, pois o certificado internacional do reforço de inverno dos arouquenses já deu entrada nos serviços da Liga. Isto depois de duas semanas de impasse devido a uma questão burocrática que não era desbloqueada pelos gregos do Panetolikos.