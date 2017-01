O técnico Lito Vidigal manifestou a vontade de estrear Tomané na partida frente ao Varzim, para a Taça CTT, mas a verdade é que o avançado ainda não pôde ser utilizado em Tondela, na última jornada, devido a um problema burocrático que está relacionado com os gregos do Panetolikos, ex-clube do jogador, e o envio do respetivo certificado internacional. Problema que os arouquenses contam resolver durante esta semana, de modo a que Tomané possa ser utilizado frente ao Estoril, na sexta-feira.

Autor: Pedro Malacó