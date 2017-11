Não marcava desde 26 de agosto, mas este sábado diante do Boavista, depois de muito tentar, voltou a "fazer o gosto ao pé".

Tomané diz que é "um jogador de equipa", mas admite que "um avançado vive sempre de golos". "Quanto mais marcar melhor e para a confiança pessoal é sempre bom, mas sou um jogador de equipa e o que me preocupa são as vitórias coletivas".

Enquanto esteve sozinho, Tomané bem tentou, mas foi com a entrada de Heliardo que as coisas começaram a correr melhor. Ainda assim, o ponta-de-lança diz que só lhe compete respeitar as opções do treinador e não opinar sobre o estilo de jogo. "O mister toma as melhores opções e a mim só me compete jogar, seja com quem for", remate.

O triunfo frente ao Boavista foi muito festejado. "É uma vitória de crença", garante Tomané.

"A equipa não entrou bem e conseguiu em 15 minutos dar a volta a um resultado, que estava difícil. São três pontos importantes, que fazem com que a equipa ganhe confiança e se consiga libertar mais", acrescenta.