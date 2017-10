Continuar a ler

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.Leixões - Tondela, 3-2 (após prolongamento).Ao intervalo: 0-1.No final do tempo regulamentar: 2-2.No final da primeira parte do prolongamento: 3-2.Marcadores:0-1, Pedro Nuno, 14 minutos0-2, Murilo, 47.1-2, Breitner, 70.2-2, Kukula, 84.3-2, Bruno Lamas, 95.Equipas:: Jet, Jorge Silva, Wei, Ricardo Alves (Youssouf, 73), Belly (Okitokandjo, 61), Stephen, Saná (Breitner, 51), Bruno Lamas, Derick, Evandro Brandão e Kukula.(Suplentes: Nuno Pereira, Matheus, Breitner, Youssouf, Okitokandjo, Luís Silva e Lawrence).Treinador: João Henriques.: Ricardo Janota, Fahd Moufi, Nick Ansell, Ricardo Costa, Pité, Claude Gonçalves, Bruno Monteiro, Pedro Nuno (Hélder Tavares, 57), Miguel Cardoso (Joca, 96), Murilo (Tyler Boyd, 74) e Tomané.(Suplentes: Ricardo Moura, Hélder Tavares, Tyler Boyd, Joca, João Vasco, Ruca e Heliardo).Treinador: Pepa.Árbitro: João Sousa (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Evandro Brandão (03), Ricardo Costa (03 e 53), Saná (26), Stephen (56), Pedro Nuno (57), Pité (90+5), Kukula (96), Fahd Moufi (96), Jorge Silva (109), Bruno Monteiro (114), Bruno Lamas (119) e Hélder Tavares (119). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ricardo Costa (53).Assistência: cerca de 800 espetadores.