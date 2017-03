Continuar a ler

Terminado o segundo encontro de preparação, diante dos leões da serra, os pupilos de Pepa terão direito a dois dias de folga.



O Tondela ocupa a penúltima posição da Liga NOS, com 17 pontos, os mesmos do último classificado, o Nacional, e a 4 do Moreirense, a primeira formação colocada acima da linha de água.





Terminado o segundo encontro de preparação, diante dos leões da serra, os pupilos de Pepa terão direito a dois dias de folga.O Tondela ocupa a penúltima posição da Liga NOS, com 17 pontos, os mesmos do último classificado, o Nacional, e a 4 do Moreirense, a primeira formação colocada acima da linha de água.

Pepa agendou para esta semana de paragem das competições oficiais de clubes, dois encontros de preparação, o primeiro dos quais, na quarta-feira, frente ao Tourizense, e o segundo, na sexta, perante o Sp. Covilhã. A primeira partida será disputada em Touriz e a segunda, em Tondela, no Estádio João Cardoso, mas com as portas fechadas ao pública.Quem não deverá poder participar em nenhuma das partida é Bruno Monteiro, com uma entorse no joelho direito, a realizar apenas treino condicionado e trabalho específico, Fernando Ferreira, com uma lesão muscular na coxa esquerda, a aguardar ainda exames complementares; e Pité, com uma lesão semelhante à do companheiro e também à espera de exames complementares.

Autor: João Lopes