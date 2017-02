O primodivisionário Tondela venceu esta quarta feira por 4-0 o Tourizense, do Campeonato de Portugal, num jogo de preparação que decorreu em Touriz, no concelho de Tábua.A partida de preparação dos auriverdes decorreu esta tarde à porta fechada, no Parque Desportivo Visconde de Vinhal, tendo o primeiro golo sido apontado por Fernando Ferreira. Batista, Pedro Nuno e Osório foram os autores dos restantes golos.O Tondela recebe no próximo sábado o Marítimo, em partida da 23.ª jornada da Liga NOS.

Autor: Lusa