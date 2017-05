Está pela primeira vez fora do Brasil. Tony tem apenas 23 anos e chegou à Madeira com a ilusão de jogar no União como titular da baliza. Na primeira fase da época, até o conseguiu. Mas depois, chegou o experiente Nilson e perdeu a titularidade. Nas duas últimas jornadas, o técnico Jorge Casquilha deu-lhe de novo a oportunidade de ser titular. E somou dois triunfos e boas prestações. Com contrato até 2018, o brasileiro acredita que ainda vai ter um futuro bem risonho.

"É sempre bom jogar e pode demonstrar o nosso trabalho ao longo ano. Tive um bom começo, depois chegou o Nilson e a aposta recaiu nele. Agora, voltei e consegui fazer um bom trabalho. Estou feliz, pois é uma motivação acrescida", afirmou Tony. Depois, falou do "pai Nilson": "A cada dia que passa, o NIlson vem-nos ensinado coisas novas e importantes. Ele é um homem muito experiente, tanto na baliza, como fora desta. É uma grande pessoa, vai corrigindo o que temos de errado. Como dizem aqui em Portugal, é um "gajo" excelente".

Continuar a ler

Sobre esta primeira aventura fora do seu país, o guarda-redes foi direto: "Vim com um espirito de ser uma boa experiência, pois nunca tinha jogado fora do Brasil. Esta passagem aqui pelo União está a ser muito positiva. Aprendi muitas coisas e tenho certeza que daqui em diante ainda vou conseguir coisas muito boas e grandes". Ser a melhor equipa da 2ª volta O objetivo para a visita ao Leixões é bem claro: vencer e conseguir chegar ao 3º lugar da tabela classificativa, bem como, ser a equipa mais produtiva em pontos, nesta segunda volta da competição. "O último jogo vai ser importante, pois o nosso objetivo é ser a melhor equipa na segunda volta da competição. Estamos a fazer por merecer isso e tenho a certeza que vamos fazer um bom jogo no domingo", revelou. Por último, abordou a partida com os leixonenses: "Vai ser um jogo difícil mas acredito que seja bom. O Leixões vão querer ganhar e por isso devem abrir espaço. A nossa equipa está preparada e tenho a certeza que o nosso técnico Casquilha vai escolher os melhores para vencer este jogo".

Autor: João Manuel Fernandes