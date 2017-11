Continuar a ler

Questionado se conseguia explicar o que se estava a passar, o brasileiro respondeu: "Estamos a dar o melhor no dia-a-dia, trabalhando bem. Somos um grupo fechado, que quer crescer e vencer na vida. Mas infelizmente a bola não entra, bate na trave e até fazemos autogolo. Até as boas equipas passam por uma fase assim. Temos de saber lidar com isso. É difícil? Sim é. O futebol tem 3 resultados possíveis e acredito que vamos superar esta má fase, todos juntos e unidos".A derrota na Póvoa do Varzim foi justa no entender de Tony mas o guarda-redes lembra que ainda falta muito campeonato. "Começámos bem e agora não estamos num bom momento. Frente ao Varzim já sabíamos que iria ser um jogo difícil. Foram melhores que nós e conseguiram-nos ultrapassar na classificação. Vamos aguardar pelos outros resultados e trabalhar para conseguir uma vitória no próximo jogo, pois precisamos muito desse triunfo", disse.Seguir em frente na Taça de PortugalNo domingo, os unionistas recebem o Freamunde, em partida relativa à Taça de Portugal, sendo um jogo a eliminar. O guarda-redes está consciente das dificuldades que espera a sua equipa. "É uma competição diferente. Estamos nesta fase por mérito nosso. Temos de separar as coisas, pois esta partida da Taça de Portugal é diferente do campeonato. Acredito que todos juntos vamos conseguir vencer", revelou.Quanto à temporada em termos pessoais, a segunda na Madeira, Tony mostrou-se satisfeito: "Trabalho para ser titular e faço por o merecer. A primeira época foi para aprender, corrigindo muitas coisas. Esta temporada está a ser muito boa e acredito que ainda posso evoluir mais".