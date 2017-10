Continuar a ler

Tondela (I Liga), Académico de Viseu (II Liga), Lusitano de Vildemoinhos e Mortágua, ambos a competir na Série C do Campeonato de Portugal, são quatro dos mais representativos clubes do distrito.Os quatro emblemas disponibilizaram as suas equipas de futebol para, no fim de semana da quarta eliminatória da Taça de Portugal, jogarem este 'quadrangular', que terá meias-finais a 17 de novembro, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e jogo de atribuição do terceiro lugar e final no dia seguinte, no Estádio do Fontelo, em Viseu.A Associação de Futebol de Viseu ainda não divulgou quais os jogos das meias-finais do torneio cujas receitas vão reverter para os Bombeiros Voluntários de Viseu, Tondela, Mortágua e Santa Comba Dão.