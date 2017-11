Continuar a ler

No entanto, a seleção das quinas reagiu bem ao golo, não se desorganizou e conseguiu empatar a partida antes do intervalo, através de Félix Correia, aos 25 minutos, já depois de Francisco Saldanha ter falhado a conversão de um penálti.



Na segunda parte, Nuno Cunha marcou o segundo tento luso, golo que materializou a superioridade da seleção portuguesa, que voltará a entrar em ação na terça-feira, em 14 de novembro, frente à Rússia.



Na outra partida da segunda jornada, hoje disputada, a seleção anfitriã, a Inglaterra, bateu a congénere da Rússia por 2-1, assumindo a liderança da competição, com seis pontos.



A seleção portuguesa perdeu na primeira jornada com a Inglaterra, campeã do mundo em título, depois de ter estado a vencer por 2-0 ao intervalo, permitindo a reviravolta na segunda parte, em parte devido à expulsão de Umaro Embaló, aos 52 minutos. No entanto, a seleção das quinas reagiu bem ao golo, não se desorganizou e conseguiu empatar a partida antes do intervalo, através de Félix Correia, aos 25 minutos, já depois de Francisco Saldanha ter falhado a conversão de um penálti.Na segunda parte, Nuno Cunha marcou o segundo tento luso, golo que materializou a superioridade da seleção portuguesa, que voltará a entrar em ação na terça-feira, em 14 de novembro, frente à Rússia.Na outra partida da segunda jornada, hoje disputada, a seleção anfitriã, a Inglaterra, bateu a congénere da Rússia por 2-1, assumindo a liderança da competição, com seis pontos.A seleção portuguesa perdeu na primeira jornada com a Inglaterra, campeã do mundo em título, depois de ter estado a vencer por 2-0 ao intervalo, permitindo a reviravolta na segunda parte, em parte devido à expulsão de Umaro Embaló, aos 52 minutos.

A seleção portuguesa de sub-17 de futebol venceu este sábado a congénere da Alemanha, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Torneio Internacional de Inglaterra, depois de na ronda inaugural ter perdido por 3-2 com a seleção anfitriã.A equipa orientada por Rui Bento teve uma entrada forte no jogo, mas aos 15 minutos foram surpreendidos pelos germânicos, que abriram o marcador pelo avançado Leon Dajaku.

Autor: Lusa