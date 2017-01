Continuar a ler

Vinte jogadoras da equipa feminina do Nacional subscreveram uma carta que entregaram à direção do clube, formulando diversas acusações de assédio por parte do seu treinador.



Chitnisky foi ouvido esta quarta feira pela direção do clube, tendo negado as acusações e recusado demitir-se.



O presidente do Nacional indicou que procederá a alterações na estrutura do clube de maneira a criar um interlocutor interno a quem os jogadores possam dirigir-se para fazer chegar à direção as suas preocupações. Vinte jogadoras da equipa feminina do Nacional subscreveram uma carta que entregaram à direção do clube, formulando diversas acusações de assédio por parte do seu treinador.Chitnisky foi ouvido esta quarta feira pela direção do clube, tendo negado as acusações e recusado demitir-se.O presidente do Nacional indicou que procederá a alterações na estrutura do clube de maneira a criar um interlocutor interno a quem os jogadores possam dirigir-se para fazer chegar à direção as suas preocupações.

O Nacional do Uruguai despediu esta quarta feira o treinador do futebol feminino do clube, Ignacio Chitnisky, acusado de assédio pelas suas jogadoras, informou o presidente do clube, José Luis Rodríguez."O clube entendeu que o melhor, dadas as circunstâncias, era que [Chitnisky] renunciasse. O treinador entendeu que não renunciava, mas para o clube deve haver uma alteração no comando técnico do futebol feminino", disse o dirigente do Nacional a uma rádio uruguaia.

Autor: Lusa