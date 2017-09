Continuar a ler

"O jogo terminou e foi isso que aconteceu. É uma situação lamentável. O treinador foi em sua defesa, tal como qualquer um de nós iria. Estamos ao lado do míster, porque foi defender a mulher e o filho", garantiu-nos ainda Vítor Catão.



O Canelas está no 8º lugar da Série B do CPP, enquanto a Sanjoanense é 11ª classificada.

A confusão instalou-se no final do encontro entre Sanjoanense e Canelas, referente ao Campeonato de Portugal, num jogo ganho pela equipa de São João da Madeira, por 3-2. Record entrou em contacto com Vítor Catão, diretor desportivo do Canelas 2010, que deu a sua visão dos factos e a explicação para a ida do treinador Manuel Matias à bancada, após o final do encontro."A mulher do Matias e o filho, de 8 anos, estavam no camarote e estavam a bater neles. O treinador foi então defender o que é dele. Aí já não houve problema nenhum, não houve violência nenhuma do nosso treinador", contou o dirigente do clube de Vila Nova de Gaia, admitindo que foram adeptos da Sanjoanense a protagonizar o momento. "Exatamente. Houve mesmo agressão. Bateram no filho e na mulher do nosso treinador. As coisas resolveram-se depois, com a polícia, mas sem violência de parte a parte", explicou ainda.

Autor: André Gonçalves