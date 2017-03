Continuar a ler

Numa fase disputada em Paços de Ferreira e Barcelos, Portugal começa por defrontar a Croácia (23 de março), antes de encontrar Turquia (dia 25) e Polónia (dia 28). Apenas o vencedor de cada grupo segue para a fase final.



LISTA DE CONVOCADOS



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto) e Luís Maximiano (Sporting)



Defesas: Hélder Baldé (Benfica), Pedro Pereira (Benfica), Diogo Dalot (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Abdu Conté (Sporting) e João Queirós (Sp. Braga)



Médios: Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Rui Pires (FC Porto), Bruno Paz (Sporting) e Miguel Luís (Sporting)



Avançados: João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), Mesaque Dju (Benfica), Rui Pedro (FC Porto) e Rafael Leão (Sporting)

Hélio Sousa chamou 18 jogadores para a Ronda de Elite, o derradeiro obstáculo de qualificação para a fase final do Europeu de sub-19. Os três grandes monopolizam as escolhas do selecionador nacional, uma vez que o Sp. Braga é a única equipa (e com apenas um jogador) fora Benfica, FC Porto e Sporting que coloca atletas na equipa das quinas.De resto, o Benfica é o clube mais representado com sete jogadores, ao passo que FC Porto e Sporting têm cinco atletas cada na formação nacional. Diga-se que neste grupo estão 11 campeões europeus de sub-17 do ano passado: Florentino, Gedson Fernandes, João Filipe, José Gomes, Mesaque Dju, Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queirós, Luís Maximiano, Miguel Luís e Rafael Leão.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto