O Grupo B da Ronda de Elite junta três dos vencedores da Ronda Principal: Sporting, Nacional Zagreb e Halle-Gooik. As três equipas chegaram a esta fase apenas com vitórias e destacaram-se também em outros dois aspetos: na eficácia e coesão defensiva.O conjunto belga foi o único da etapa anterior, ou seja em 32 equipas, que não sofreu qualquer golo. No lado oposto, o campeão croata foi o que mais golos marcou na Ronda Principal: 18 em três jogos. Seguindo-se Halle-Gooik (com os mesmos 16 que o Stalisa Minsk e Slovan Bratislava) e Sporting (com 15, tal como o Kairat Almaty e o Liburni).O Dina Moscovo, que apresenta um plantel renovado e com muitos jovens, foi o 2º classificado de um grupo em que encontrou o campeão europeu, o Inter Movistar, de Ricardinho, e o vice-campeão português, o Sp. Braga.