Apenas realizou 6 jogos na I Liga ao comando do V. Setúbal, mas nas 32 épocas que leva como treinador, já soma 573 jogos. Conquistou uma Liga e a Supertaça na Líbia ao serviço do Alitthad Tripoli, uma Taça do Kuwait pelo Al Arabi, uma AFC Cup (prova asiática equivalente à Liga Europa) e uma Taça de Portugal pelo V. Setúbal."Sou uma pessoa que não faz prognósticos para o dia de amanhã. Faço sempre o que gosto, e o que gosto é de jogar e treinar. Como já não posso jogar, tenho que treinar. Estar a treinar o Águeda no Campeonato de Portugal, não me afeta nada. Quando o Vitória de Setúbal se lembrou de mim, eu estava a treinar o Torreense. Fui para o Vitória, e poucos meses depois ganhava a Taça de Portugal. Não faço futurologia sobre se regressarei ou não à I Liga. O que eu mais desejo na vida é que, quando chegar a minha hora de partir, eu esteja dentro de um campo de futebol a treinar, porque um General não pode abandonar o seu posto", salienta o experiente técnico.Na época 1997/98 orientou o Varzim em 36 jogos e em 1998/99 comando o Chaves em dois jogos. Depois disso treinou mais catorze temporada em Portugal em clubes da II Liga e 2.ª Divisão, tendo passado ainda pela Grécia (Asteras Tripolis) e Chipre (AEP). O maior êxito de Horácio Gonçalves foi pegar no Varzim em 1995/96 na 2.ª Divisão e, duas épocas depois, o clube estava na I Liga, tendo conquistado em duas épocas outros tantos títulos (2.ª Divisão e II Liga)."Nós não somos treinadores de 1.ª, 2.ª ou 3.ª, somos treinadores de futebol que têm como meta estar sempre no ativo, e quando surgir a oportunidade de voltarmos ao campeonato que nos dá mais visibilidade, estaremos de braços abertos para abraçar outro projeto. Já sou treinador há muitos anos e nunca desci uma equipa de divisão e já tive a felicidade de ter conquistado alguma coisa. Para mim, o problema não é chegar à I Liga, o problema é mantermo-nos lá", refere.Treinou o Penafiel na época 2014/15 e foi bicampeão nacional como adjunto de Vítor Pereira ao serviço do FC Porto."O meu regresso á I Liga é, no meu entender, uma questão de tempo. Vamos continuar a trabalhar em prol do projeto que abraçamos, com intuito de que os objetivos do clube se concretizem, e ao mesmo tempo fazer dos jogadores que treinamos diariamente melhores do que aquilo que eram. Para estarmos no primeiro degrau como treinadores do nosso futebol, é uma coisa muito simples, que se resume às pessoas olharem para nós e verem que somos um produto apetecível", sublinha.