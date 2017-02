Continuar a ler

Já do plantel da primeira vitória nenhum dos heróis está no clube, mas um dos jogadores do Estoril que bateu o Sporting – com um golo de Clésio, a 1/2/1976 – é bem conhecido dos portugueses: Fernando Santos, o atual selecionador.



Seis juniores no treino



Entretanto, o plantel estorilista continua a preparar a receção aos leões. Ontem, Pedro Carmona chamou seis juniores ao treino realizado no Jamor: Gonçalo (guarda-redes), Tomás Loureiro e Diogo Santos (laterais), Cardoso (central), Duarte Valente (médio) e Rodrigo (extremo).

O Sporting é um dos adversários mais incómodos para o Estoril no António Coimbra da Mota. Em jogos da 1ª Liga o saldo é claramente desfavorável aos canarinhos com apenas duas vitórias (1-0 em 75/76 e 3-1 na época 2012/13) e sete empates em 23 jogos.A curiosidade destes números diz respeito ao facto de três jogadores do atual plantel terem participado no último triunfo. Um deles teve mesmo papel influente nessa vitória: o extremo Licá. Foi ele quem sofreu o penálti, cometido por Rui Patrício, que Steven Vitória transformou no 2-1, já depois de Jefferson, agora no Sporting, ter feito o 1-1. Carlos Eduardo fixou o 3-1. Mano e Diogo Amado também participaram nesse jogo.

Autor: Miguel Amaro