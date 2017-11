Continuar a ler

Realce-se que estes treze jogadores realizaram, em conjunto, ao longo das suas carreiras, a bonita soma de 1.812 no principal campeonato português (I Liga) e conquistaram um total de 38 títulos. Questionados sobre a atual presença nos distritais, as diferenças em relação ao que viveram no passado e os títulos que poderiam acrescentar aos seus currículos, todos aqueles com os quais Record falou revelaram algo que era desconhecido de todos nós.Jogou 10 épocas na I Liga, ao serviço de Alverca, Benfica, Estoril, Estrela da Amadora, Académica e Vitória de Setúbal, realizando 157 jogos. Ganhou pela um Torneio de Toulon pela Seleção Nacional de sub-20 e, ao serviço do Benfica, conquistou um campeonato nacional de juniores e uma Liga portuguesa. Pelo CFR Cluj arrebatou também um campeonato e uma Taça da Roménia."Quando terminei o contrato com o Penafiel, recebi várias propostas para continuar a jogar como profissional, mas como os valores que me ofereciam eram irrisórios, falei com a família e decidi enveredar por outra vida profissional, porque tenho que olhar pelo futuro da minha família. Depois, aceitei o convite do Sampedrense, para matar o bichinho que existe dentro de mim, e ao mesmo tempo continuar a fazer aquilo que mais gosto. No que respeita às diferenças entre o profissionalismo e o amadorismo, as diferenças são abismais. Às vezes até o equipamento falta, mas as pessoas no distrital são mais genuínas e isso dá-nos ânimo para continuarmos. Hoje reconheço que poderia ter chegado mais longe, mas não o consegui devido a más decisões que tomei. Confesso que existe dentro de mim a mágoa de não ter sido internacional A, mas sinto orgulho na humilde carreira que tive."Jogou 9 épocas na I Liga, ao serviço de Beira-Mar, Marítimo e Arouca, realizando 216 jogos. Conquistou duas II Ligas pelo Beira-Mar."Para mim jogar no distrital é indiferente, porque o amor que tenho pelo Beira-Mar é tão grande que quando envergo a camisola do clube, não olho à divisão em que se encontra. Basicamente podemos dizer que uns são profissionais e que nós nos dias de hoje somos amadores. A qualidade das infraestruturas e os treinos levam a que a forma de pensarmos os jogos sejam muito diferentes. Sou ambicioso e gostaria de ter conquistado mais títulos mas ter realizado 216 jogos na I Liga não está ao alcance de todos."Jogou duas épocas na I Liga, ao serviço de FC Porto e Penafiel, realizando 32 jogos. Conquistou um Torneio de Toulon pela Seleção Nacional de sub-20 e ainda um Europeu de sub-16. Pelo FC Porto ganhou uma I Liga, e ainda um campeonato angolano pelo Recreativo de Libolo."No último ano que representei o Penafiel, as coisas não correram bem, fiquei bastante triste e queria abandonar a carreira de futebolista, mas nessa altura fui abordado pelo meu amigo Andrés Madrid, que me pediu para o ajudar a subir o Rebordosa ao Campeonato de Portugal e decidi dar continuidade à minha carreira. No capítulo das diferenças, a maior é a forma de treinarmos, porque quase todos os colegas trabalham e no final do dia são sujeitos a um esforço complementar, e os campeonatos também não têm a organização dos profissionais. Ganhei os títulos que foi possível ganhar, e que dão algum brilho à carreira que tive como profissional, e que muito me orgulho."Jogou 8 épocas na I Liga, ao serviço de V. Setúbal, Boavista e Beira-Mar, realizando 184 jogos. Não conquistou títulos."Primeiro decidi que em casa não ficava, depois os responsáveis e o treinador do Comércio e Indústria falaram comigo. Como são pessoas responsáveis, decidi continuar a jogar pelo prazer que tenho em fazer o que mais gosto. Ser no distrital para mim é indiferente. Quanto às diferenças em relação ao que vivi no passado, posso dizer que são abismais. Para além de os clubes se debaterem com enormes dificuldades financeiras, as diferenças dos treinos e jogos são incomparáveis. É óbvio que sinto uma enorme mágoa por não ter conquistado um único título, mas não é a falta de um troféu que vai manchar a excelente carreira que realizei, e da qual muito me orgulho."Jogou 6 épocas na I Liga, ao serviço de Salgueiros, Alverca e V. Setúbal, realizando 147 jogos. Conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça Ibérica pelo V. Setúbal."Não tinha intenção de voltar a jogar, mas como nunca deixei de treinar e depois passei a jogar futebol de sete, vi que o bichinho ainda estava dentro de mim. Como fisicamente estava bem, decidi aceitar o convite do Alcacerense e comecei a jogar numa divisão que nunca tinha jogado. Quanto às diferenças, a palavra profissionalismo por si diz tudo. Nesta divisão não se joga para se ganhar dinheiro, e os treinos para além de serem poucos, não têm a mesma qualidade dos treinos profissionais. Fui a duas finais da Taça de Portugal e a duas Supertaças, ganhei uma Taça de Portugal e ainda uma Taça Ibérica frente ao Betis. Fui internacional pelas seleções mais jovens, mas poderia ter um currículo mais rico, mas o que consegui já é um enorme orgulho para mim."Jogou 4 épocas na I Liga, ao serviço de FC Porto, Académica e V. Setúbal, realizando 59 jogos. Pelo Boavista conquistou um campeonato nacional de infantis, um campeonato nacional de iniciados e um campeonato de juniores. No FC Porto venceu uma Supertaça e pelo V. Setúbal uma Taça de Portugal. Em França, ganhou ainda a National 1 pelo Créteil Lusitanos, e venceu um campeonato romeno e uma Taça pelo CFR Cluj."A minha ida para o Qatar, onde me senti queimado por não ser utilizado devido ao excesso de estrangeiros, deixou-me tão triste que estava decidido a abandonar a carreira, mas o professsor Agostinho Oliveira e o Manuel Barbosa deram-me forças para continuar. Comecei o ano passado no Gondomar B, onde fiz uma boa época, mas o projeto era muito estranho. Entretanto, surgiu o convite do Padroense com um bom projeto e eu aceitei, assim continuo a fazer o que mais gosto. E ainda dei inicio à carreira de treinador, com jovens miúdos a praticar futebol de sete. As diferenças são enormes em todas as vertentes, apesar de tudo continuo a encarar esta divisão com o mesmo grau de profissionalismo, até porque hoje jogo mas não é para ganhar dinheiro. Se tivesse sido aposta de Jaime Pacheco em 2000/01 teria sido campeão nacional, mas tenho outra situação que dói: quando o José Mourinho chegou ao FC Porto, eu pedi para sair, e se não tivesse tido essa decisão, hoje poderia ter um título de campeão nacional ou até um título europeu como alguns colegas que lá ficaram. Apesar de tudo, sinto-me feliz com o que conquistei ao longo da minha carreira."Jogou 5 épocas na I Liga ao serviço de Penafiel e Beira-Mar, realizando 128 jogos. Conquistou uma II Liga pelo Beira-Mar, ajudou o Penafiel a subir I Liga em 2003/04."Para mim jogar pelo Beira-Mar no distrital é a mesma coisa que estar na I Liga. Não só pelo amor que tenho ao clube, como o enorme desejo de ajudar o Beira-Mar a regressar ao lugar em que merece estar. As diferenças mais significativas são as infraestruturas de muitos clubes. Já joguei em pelados e sintéticos sem as mínimas condições e os treinos são muito diferentes. Por aqui se vê, querer ser profissional é uma coisa, e ser amador é outra. Fazendo uma retrospectiva, poderia ter ganho mais, mas não é isso que mancha a carreira que fiz e que me orgulha. Não faço balanços pelos títulos, mas pelas épocas que realizo, e como não penso representar outro clube, no final faremos o balanço."Jogou 10 épocas na I Liga, ao serviço de Salgueiros, Nacional, Rio Ave e Moreirense, realizando 257 jogos. Não tem títulos, mas ajudou o Moreirense a subir à I Liga em 2012/13 e o Fafe a subir à II Liga em 2015/16."Era diretor desportivo no Fafe, mas a descida do clube deixou-me condicionado em várias áreas e abandonei esse cargo. Depois surgiu o convite do Pevidém, com um bom projeto, e aproveitei a oportunidade para continuar a desfrutar do prazer que tenho em jogar futebol, e irei continuar até que as pernas me deixem. A principal diferença que existe para mim entre ser profissional e amador é que parece que estou a iniciar a minha carreira de futebolista, é óbvio que em todos os aspetos nada é comparável. Faltou-me ser campeão nacional e ir a uma final da Taça de Portugal. Guardo a recordação de ter sido internacional B e de ter ajudado dois clubes que muito gosto a subirem de divisão. Sinto-me contente com a carreira que fiz."Jogou 5 épocas na I Liga, ao serviço de Sporting e Estrela da Amadora, realizando 27 jogos. Conquistou uma Taça de Portugal pelo Sporting."Optei por dar um novo rumo à minha vida profissional e recusei os convites que tive para jogar a nível nacional, mas para matar o bichinho que existe dentro de mim tive que recorrer ao distrital, pois só assim posso conjugar as duas coisas que faço. As diferenças entre ser profissional e ser amador são enormes. Como profissional jogava para ganhar dinheiro, e hoje faço-o por amor à camisola. Os treinos, os jogos, as infraestruturas, os campos e o corpo logístico fazem uma diferença enorme. Gostava de ter sido campeão nacional e internacional A, mas não aconteceu. Mesmo assim, sinto orgulho na carreira que fiz."Jogou 7 épocas na I Liga, ao serviço de Académica, V. Setúbal e Rio Ave, realizando 128 jogos. Conquistou uma Liga israelita ao serviço do Beitar Jerusalém, foi por duas vezes o melhor marcador da II Liga portuguesa pelo Arouca, e o melhor marcador nacional da extinta 3.ª divisão ao serviço do Esmoriz."Quando a época passada terminou, recebi várias propostas de clubes do Nacional, mas se eu estive na descida do Pampilhosa ao distrital, senti o dever moral de continuar no clube, com o intuito de o ajudar esta época a subir de novo ao Campeonato de Portugal. As diferenças que existem para mim, em ser profissional ou amador são simples: um jogador profissional com mau caráter, será o mesmo como amador. Devo tudo a Deus e ao futebol, amo o futebol e tenho por esta modalidade o maior respeito, por isso é que estou no Pampilhosa de corpo e alma. Nos Nacionais, o bem de um é o bem de todos, no distrital os jogadores ficam melindrados se dizemos algo para bem deles, porque a mentalidade deles é muito diferente. Cometi dois erros, que muito provavelmente poderiam ter enriquecido a minha carreira. Quando fui pretendido pelo Sporting recusei, e fui para Israel, depois quando fui emprestado à Académica, era para ir para o V. Setúbal a pedido do Carlos Carvalhal e também não fui. E, por ironia do destino, no dia 5 de abril de 2008 parti a perna esquerda frente ao V. Setúbal. Se tivesse dado outros passos teria mais títulos, mas como fui sempre o melhor marcador nas divisões por onde passei, inclusive no Chipre, e até ao dia de hoje marquei 228 golos nos diversos campeonatos nacionais, penso que isso também enriquece o meu currículo."Jogou 7 épocas na I Liga, ao serviço de Boavista e Belenenses, realizando 174 jogos. Conquistou um campeonato cipriota ao serviço do AEL Limassol."A seguir à família, o futebol é a minha grande paixão. Como abri um centro de alto rendimento, saúde, motricidade e estética com eletroestimulação, não podia estar a jogar nos Nacionais. Para poder conjugar a minha vida profissional e a minha paixão, aceitei o convite do Maia para dar continuidade à minha carreira. As diferenças são muitas e significativas. Apesar do Maia ter excelentes condições de trabalho, a maior parte dos campos onde jogamos são fracos, e depois a qualidade dos jogadores e mentalidade deles é muito diferente, porque não levam a modalidade tão a sério. Sem dúvida que um título a nível nacional não seria a cereja, mas um laço no topo da minha longa carreira, mas apesar de não ter festejado em Portugal nenhum título, sinto-me orgulhoso de tudo o que fiz ao longo de todos estes anos."Jogou 12 épocas na I Liga, ao serviço de Sporting, Salgueiros, Beira-Mar e Alverca, realizando 163 jogos. Ganhou pela um Europeu de sub-16 pela Seleção Nacional. Ao serviço do Sporting conquistou um campeonato nacional de juvenis, um campeonato de juniores, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Pelo Valencia venceu uma Taça do Rei de Espanha. E, pelo Videoton, da Hungria, ganhou uma Liga, uma Taça e duas Supertaças.[Marco Caneira gentilmente disse a Record que não queria falar]Jogou 8 épocas na I Liga, ao serviço de V. Guimarães, Estrela da Amadora, Académica e Vitória de Setúbal, realizando 140 jogos. Conquistou uma Taça de Portugal pela Académica e uma Liga cipriota pelo Apoel Nicósia.[Hélder Cabral, não se mostrou disponível para prestar declarações a Record]