O Tribunal da Relação do Porto chumbou o plano de recuperação da Boavista SAD, alegando que este - conseguido no âmbito do SIREVE (Sistema de Recuperação de Empresas por via Extrajudicial) junto do IAPMEI - foi concluído fora do prazo legal.A informação é avançada esta quarta-feira pelo 'Jornal de Notícias', que dá conta também do recurso dos axadezados para o Supremo.Diogo Braga, administrador da Boavista SAD, assegura: "O atraso nada tem a ver com o Boavista. O plano está a ser cumprido como estava previsto no SIREVE. Já foi apresentado recurso mas esta decisão só vincula os credores que não aderiram ao plano, que é uma minoria".

Autor: Sandra Lucas Simões