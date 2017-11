O extremo Trincão, do Sp. Braga B, teve de ser substituído no decorrer da 2.º parte do jogo com o Varzim , após um choque com a cabeça em Milhazes, lateral da equipa adversária. O jovem arsenalista sofreu uma concussão cerebral (perda momentânea de consciência) e dirigiu-se ao Hospital de Braga para realizar um TAC.Contudo, o exame não revelou nada de grave e é praticamente certo que o jovem vai ser opção para o próximo duelo do Sp. Braga B, no domingo, ante o Cova da Piedade.

Autor: José Mário