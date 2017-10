O Aves derrotou esta quinta-feira o Mirandela, do Campeonato de Portugal, por 3-0 num encontro de preparação, com Ponck, Rodrigo e Falcone a serem os autores dos golos.O treinador Lito Vidigal, que ainda não se estreou oficialmente pelos avenses, escalou o seguinte onze inicial: Adriano Fachini, Nildo, Pedrinho, Ponck, Falcão, Gonçalo Santos, Braga, Ryan Gauld, Sami, Arango e Falcone.O próximo compromisso do Aves é no domingo, no terreno do Vila Real, equipa dos distritais, em jogo da Taça de Portugal, que está agendado para as 15 horas.

Autor: Luís Miroto Simões