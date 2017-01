Continuar a ler

Em causa está o facto do Tribunal de Santo Tirso ter declarado insolvente o Trofense, uma decisão que pode significar o fim do emblema que na época 2008/09 jogou a Liga.De acordo com os documentos a que a Lusa teve acesso, a insolvência foi decretada a 25 de novembro de 2016 e mais recentemente foi agendada, para a próxima quinta-feira, pelas 10:30, a reunião dos credores para apreciação do relatório do administrador de insolvência.O presidente da comissão administrativa do Trofense apontou à Lusa que o clube se vai fazer representar por um advogado nessa reunião de credores e "estudar quais as formas de impedir o fim do clube".Luís Lima lembrou que quando assumiu a liderança do Trofense, em junho do ano passado, "encontrou uma situação dramática", revelando que "não ficou surpreendido com este desfecho mas sim muito triste". "Esta dívida tem rostos e não são os rostos desta comissão", disse Luís Lima.No relatório é descrito que o total de crédito reclamado ultrapassa os 7,86 milhões de euros (ME) e são descritas as diligências realizadas pelo clube que visavam a sua recuperação, nomeadamente o Processo Especial de Revitalização (PER), que deu entrada no Tribunal Judicial de Santo Tirso em 2012, e a criação de uma Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ).Sobre a SDUQ, recorde-se que foi constituída para administrar a área desportiva profissional, por exemplo a equipa sénior que disputa a Série B do Campeonato de Portugal, sendo 100% detida pelo clube.O mesmo relatório também afirma que foram "insuficientes as medidas realizadas com vista à recuperação da sociedade que continuou a acumular dívidas". "Revelam-se de difícil execução as medidas preconizadas para o curto prazo, sendo incerto que o clube, na presente época, ascenda à Liga de Honra e não existindo investidores interessados no Clube Desportivo Trofense", lê-se no relatório.Sobre esta conclusão, Luís Lima atribuiu culpas à arbitragem: "O Trofense já não consegue [subir à] II Liga. Mas merecia e foi sério. [Na II Liga] teria outras condições para se reerguer mas fomos espoliados por árbitros", frisou o dirigente.