Tuck, de 47 anos, será apresentado oficialmente esta tarde.

O ex-jogador Tuck, que representou clubes como o Gil Vicente e o Belenenses, é o novo treinador da AD Camacha, que milita na série B do campeonato de Portugal e celebrou esta época uma parceria com Maniche, antigo internacional do futebol português.De saída está Pedro Andrade, que orientava o clube madeirense, que segue na 10.ª posição do campeonato, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota.

Autor: Emanuel Pestana