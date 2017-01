Nos anos 90, Tuck era cara habitual na Liga. Ao serviço de Gil Vicente e Belenenses, o antigo médio fez 338 jogos no escalão principal, mas agora, aos 47 anos, lidera o Sacavenense no Campeonato Portugal Prio. Prestes a lutar pela subida à 2ª Liga, Tuck é um dos sete treinadores (em 16) nesta fase com passado de jogador no topo do futebol português e usa essa experiência para colocar a equipa de Sacavém a brilhar.

"A experiência ajuda-me a saber o que fazer... e a não fazer. Aprendi durante toda a minha carreira e é isso que passo aos meus atletas. Aprendam, nem que seja a não fazer. Todos os jogadores e treinadores ajudaram-me a evoluir como homem e profissional", explica a Record, antes de fazer uma comparação com o que via no terceiro escalão. "Noto muita evolução nos relvados, que são muitos melhores, por exemplo. Isso obriga a que o jogo também seja mais técnico", destaca.

Ainda assim, Tuck garante que é preciso mais do que os ensinamentos do passado para ser bem-sucedido. "A forma humana de liderar também é muito importante. A gestão dos recursos humanos e das emoções é fundamental. Tenho uma estrutura que me complementa e ajuda bastante", sustenta o técnico.

Sonho em Sacavém

Sobre o Sacavenense, Tuck não esconde a vontade de chegar à 2ª Liga. "Sabemos que podemos voltar a surpreender. As dificuldades aumentam e o equilíbrio será muito maior, mas podemos superar este grande desafio", garante.

Sorteio marcado para sábado

As 16 equipas que garantiram o acesso à fase de subida vão conhecer o calendário no sorteio de sábado, às 18h30. Todas as equipas começam a caminhada com zero pontos, sendo que sobem os primeiros de cada série e os vencedores de um playoff entre os dois segundos e os 17º e 18º colocados da 2ª Liga. Já na fase de permanências e descidas, as formações começam com 25% dos pontos que haviam conquistado.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto