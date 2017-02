Continuar a ler

Desta vez, vai integrar o Limianos, uma equipa do Campeonato de Portugal.



Tucka estreou-se na I Liga pela mão do treinador Pedro Emanuel, na temporada 2014/2015, no jogo da última jornada, frente ao Moreirense, que o Arouca perdeu por (2-1).





O avançado arouquense Tucka vai cumprir o resto da época ao serviço da Associação Desportiva Limianos, de acordo com comunicação do clube da Liga NOS na sua página no Facebook.O jovem de 20 anos, natural de Arouca e formado nas camadas jovens do clube, não jogou ainda qualquer partida oficial esta época, e, à semelhança do ano anterior, vai ser cedido na segunda metade da temporada