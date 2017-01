Continuar a ler

Merelinense (Série A)

AD Oliveirense (Série A)*

Amarante (Série B)

Marítimo B (Série B)*

Oliveirense (Série C)

Salgueiros (Série C)*

Gafanha (Série D)

Vildemoinhos (Série D)*

Fátima (Série E)

Operário Lagoa (Série E)*

Praiense (Série F)

Torreense (Série F)*

Real (Série G)

Sacavenense (Série G)*

Farense (Série H)

Louletano (Série H)



Acabaram as contas. Já são conhecidos todos os apurados para a fase de subida do Campeonato de Portugal Prio, na qual 16 equipas vão tentar chegar à 2.ª Liga. Neste domingo foram preenchidas as sete vagas que restavam.

Autores: Flávio Miguel Silva e Luís Miroto Simões