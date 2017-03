A leitura da sentença do julgamento em que João Bartolomeu, ex-presidente da U. Leiria SAD, é acusado, juntamente com a ex-mulher e um sobrinho, de fraude fiscal qualificada e abuso de confiança foi ontem adiada pelo Tribunal de Leiria. A decisão foi tomada na sequência da apresentação das alegações finais do Ministério Público.

Bartolomeu é acusado de ter ordenado a um funcionário da Materlis, empresa que geriu durante vários anos, a entrega da declaração periódica de IVA às operações de dezembro de 2011, na qual apurou IVA a pagar ao Estado no valor de 12.373,84 euros. O técnico oficial de contas da empresa apresentaria, depois, uma declaração de substituição, na qual se apurou o montante de 1,7 milhões de euros a receber do Estado.

Autor: Joaquim Paulo