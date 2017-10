A U. Leiria está a consolidar o estatuto de favorito com que iniciou a temporada e lidera a Série C do Campeonato de Portugal só com vitórias. O conjunto de Rui Amorim vai numa série de sete triunfos consecutivos - juntando as duas eliminatórias da Taça de Portugal -, o que o torna a equipa portuguesa com melhor registo neste arranque. Um trajeto imaculado que, em certa medida, surpreendeu até o próprio técnico.

"Sabemos o quão difícil é vencer, mas esta série positiva deve-se ao trabalho e à qualidade dos jogadores, que estão a recolher os frutos do trabalho. Se me perguntassem no início da época se ia estar com sete vitórias consecutivas diria que ficava todo contente e que era difícil, mas talvez não acreditasse", reconhece o treinador, de 40 anos, que chegou à cidade do Lis em janeiro e ainda não conheceu o sabor da derrota com este emblema ao peito.

O registo vitorioso tem vários responsáveis, salienta Rui Amorim. "Este percurso deve-se à qualidade e profissionalismo dos nossos jogadores e à estrutura da SAD, que nos tem passado muita serenidade. Vive-se uma harmonia muito grande", garante o jovem técnico, de 40 anos, que já tem outro reforço: o novo diretor desportivo Marco Couto. A palavra derrota ainda não chegou ao balneário, mas Rui Amorim sabe que é uma questão de tempo. "Estamos bem, mas não somos invencíveis. Sabemos que vamos perder, mas trabalhamos para que esse dia chegue o mais tarde possível", conclui.

Autor: Joaquim Paulo