Na etapa complementar, os madeirenses, que estrearam o técnico José Viterbo, conseguiram dar a volta ao marcador, com golos de Petar Orlandic, aos 55', e de Bosson Romaric, aos 55'.O Oriental adiantou-se logo aos quatro minutos, quando o árbitro entendeu passível de castigo máximo uma disputa entre Diogo David e Bosson Romaric. Na conversão, Hugo Machado não deu hipóteses a José Chastre.O empate surgiu aos 24 minutos, na sequência de um canto cobrado por Mica, com Gonçalo Abreu a desviar ao primeiro poste, surgindo de rompante Luan a cabecear vitoriosamente.Já no período de compensações, o Oriental voltou a adiantar-se no marcador, numa boa iniciativa de Víctor Veloso, que culminou num remate fraco, mas que saiu fora do alcance de José Chastre.O União da Madeira entrou determinado na segunda parte e, no espaço de quatro minutos, virou o resultado, com golos de Petar Orlandic, aos 51', e de Bosson Romaric, aos 55'.Até final, o Oriental ainda tentou pelo menos empatar, mas não conseguiu ultrapassar a equipa insular., 3-2.Ao intervalo: 1-20-1, Hugo Machado, 4 minutos (penálti).1-1, Luan, 24'.1-2, Victor Veloso 45'+3.2-2, Petar Orlandic, 51'.3-2, Bosson Romaric, 55'.Equipas: José Chastre, Tiago Moreira, Bosson Romaric, Laércio, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Mica (Sidy Sagna, 31'), Gonçalo Abreu (Geoffrey Malfleury, 77'), Rodrigo Henrique, Alhassane Sylla e Luan Santos (Petar Orlandic, 36').(Suplentes: Tony, Pathé Ciss, Júnior Sena, Nestor Mendy, Sidy Sagna, Geoffrey Malfleury e Petar Orlandic.)Treinador: José Viterbo.: Rafa Santos, Luís Lucas (Chico, 58'), Sandro Silva, Ivan Dias, Vítor Sanches, Bura, Hugo Machado, David Crespo (Josemar, 70'), Henrique Gomes, Victor Veloso e Diogo David (Sebastien, 58').(Suplentes: Diogo Alexandre, Sebastien, Josemar, Filipe Narciso, Chico e João Vicente).Treinador: António Pereira.Árbitro: Daniel Cardoso (AF Aveiro).Cartão amarelo para Gonçalo Abreu (71'), Henrique Gomes (72' e 75') e Vítor Sanches (85'). Cartão vermelho por acumulação para Henrique Gomes (75').Cerca de 300 espetadores.