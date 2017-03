Continuar a ler

Numa primeira parte de fraca qualidade, o jogo até nem começou mal, com um potente remate de Sérgio Marakis, logo aos dois minutos, a sair junto à barra da baliza à guarda de Victor Braga. Três minutos volvidos, foi Tiago Moreira a cabecear com muito perigo, após um canto cobrado por Rúben Lima. O Famalicão era um conjunto inoperante no capítulo ofensivo, privilegiando a consistência defensiva.Apenas aos 29 minutos, os visitantes dispuseram de uma boa ocasião, com Tozé Marreco a cabecear por alto, após um desenvolvimento ofensivo que apanhou a defesa do União da Madeira disposicionada. A lance despertou a equipa do Famalicão que passou a repartir mais o jogo, equilibrando os acontecimentos até ao intervalo.Após o reatamento, foi o Famalicão a criar a primeira jogada de perigo, à passagem dos 54 minutos, com Feliz a propiciar a Nilson uma grande defesa.O União da Madeira respondeu ao maior ascendente do Famalicão nesta etapa, num remate de Mica que saiu ao lado, aos 68 minutos.Num curto espaço de três minutos, os madeirenses chegaram a uma vantagem de dois golos. Aos 76 minutos, Kusunga deu a melhor sequência a um livre cobrado por Rúben Lima. Depois, aos 79 minutos, Kwame N`Sor converteu uma grande penalidade, a punir uma falta de Victor Braga sobre Luan.O Famalicão ainda reduziu, aos 84 minutos, por Chico, que, com um desvio, fez a bola passar fora do alcance de Nilson.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Kusunga, 76 minutos.2-0, Kwame N'Sor, 79 minutos (grande penalidade).2-1, Chico, 84 minutos.Nilson, Tiago Moreira, Tiago Ferreira, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis (Mica, 23), Gian, Nuno Viveiros (Luan, 70), Roniel (Flávio Silva, 55), Cedric e Kwame N'sor.(Suplentes: Rodrigo Miranda, Flávio Silva, Allef Nunes, João Caminata, Nduwarugira, Mica e Luan).Treinador: Jorge Casquilha.Víctor Braga, Joel, Quichini, Nuno Diogo, Nera, Lima (Chico, 80), Perre, Diogo Cunha (Fred, 76), Kisley, Feliz e Tozé Marreco (Mendes, 67).(Suplentes: Gabriel, Vilaça, Chico, Dani, Fred, Mendes e Gevaro).Treinador: Nandinho.Carlos Macedo (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Viveiros (22), Perre (33), Gian (39), Feliz (75) e Víctor Braga (78).Cerca de 2.000 espectadores.