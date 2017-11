O FC porto B venceu este domingo no terreno da U. Madeira, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da 2.ª Liga. Com esta vitória, a formação portista, orientada por António Folha, ascende provisoriamente à liderança do campeonato, ficando à espera dos resultados dos jogos Real-Ac. Viseu e Santa Clara-Leixões, que serão disputados na tarde deste domingo.Fede Varela abriu o marcador aos 29 minutos, com a U. Madeira a conseguir empatar ainda antes do intervalo, Orlandic fez o 1-1 aos 44'.Já na 2.ª parte, o FC Porto fixou o resultado através de Bruno Costa, que aos 69' fez o 2-1.