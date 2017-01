Continuar a ler

Numa primeira parte com algum ascendente da equipa madeirense, o União da Madeira adiantou-se no marcador aos 29 minutos, com Luís Carlos a corresponder da melhor forma a um centro de Tiago Moreira e a cabecear fora do alcance de Marco Pereira.O Freamunde reagiu e passou a jogar mais perto da área dos madeirenses, restabelecendo a igualdade, aos 41 minutos, num cabeceamento oportuno de Diogo Ramos, após assistência de Fausto.Na segunda parte, o Freamunde entrou melhor, com a sua equipa mais subida no terreno e, aos 55 minutos, esteve perto do golo, após uma má interceção de Nilson, mas Diogo Ramos ficou sem ângulo e o lance foi desfeito por Sérgio Marakis.Jorge Casquilha procurou alterar o cariz do jogo, retirando Mica e estreando o internacional do Burundi Nduwarugira. Ricardo Chéu rapidamente respondeu, fazendo entrar o senegalês Yero e alargando a sua frente de ataque.O jogo ganhava intensidade e, aos 67 minutos, Luís Pedro cabeceou para uma defesa segura de Nilson. Ambas as equipas procuravam a vitória, até que, aos 79 minutos, o árbitro entendeu ser passível de falta um lance no interior da grande área entre Leandro e Luís Carlos. Na conversão da grande penalidade, Kwame N´Sor, com toda a calma, bateu Marco Pereira, adiantando os madeirenses no marcador.Nos derradeiros segundos da partida, o Freamunde podia ter restabelecido a igualdade, quando Diogo Ramos surgiu isolado, mas não conseguiu vencer o duelo com Nilson.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.União da Madeira - Freamunde, 2-1: 1-11-0, Luís Carlos, 29 minutos.1-1, Diogo Ramos, 41.2-1, Kwame N'Sor, 80 (grande penalidade).Equipas:Nilson, Tiago Moreira, Jaime Simões, Tiago Ferreira, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Mica (Nduwarugira, 59), Breitner (Flávio Silva, 74), Nuno Viveiros (Rodrigo Henrique, 65), Luís Carlos e Kwame N'sor.(Suplentes: Tony, Allef Nunes, Flávio Silva, Carlos Manuel, Ryan Ramos, Rodrigo Henrique e Nduwarugira).Treinador: Jorge Casquilha.Marco Pereira, Rui Raínho, Luís Pedro, Paulo Grilo, Leandro, Jorge, Vieira (Yero, 65), Leandro Pimenta, Fausto, Miguel Pedro (Hipperdinger, 81) e Diogo Ramos.(Suplentes: Rui Nereu, Rodolfo, Yero, Huguinho, Leandro Chaparro e Hipperdinger)Treinador: Ricardo Chéu.João Pinheiro (AF Braga).Cartão amarelo para Fausto (17), Mica (31), Jorge (33), Breitner (54), Jaime Simões (66), Luís Pedro (71), Leandro Pimenta (86), Leandro (87) e Luís Carlos (89).Cerca de 1.000 espetadores.