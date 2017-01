Continuar a ler

Com o novo técnico Jorge Casquilha a assistir, o U. Madeira, que foi orientado interinamente por José Viterbo, cedo chegou ao golo, quando, com apenas dois minutos disputados, um centro bem medido de Rúben Lima foi superiormente finalizado por Breitner, sem hipótese de defesa para Assis.Num jogo entre duas formações a necessitarem de pontos, melhor início não poderia ter tido o conjunto madeirense e pior não poderia ter sucedido ao Leixões. Todavia, a equipa de Matosinhos procurou reagir e, aos 9 minutos, Fatai obrigou Nilson a uma defesa apertada. No minuto seguinte, o guardião madeirense voltou a ser decisivo, após cabeceamento de Shiao Wei.Ao longo da primeira parte, o equilíbrio foi a tónica dominante e, aos 35 minutos, Ludovic assustou Nilson num remate que saiu junto ao poste. Contudo, o União da Madeira esteve muito perto de ampliar o marcador, à passagem dos 44 minutos, com João Caminata a rematar e Assis a desviar para o poste.No regresso das cabinas, o Leixões rapidamente mostrou que tudo iria fazer para pontuar e, logo nos instantes iniciais, Shiao Wei obrigou Nilson a uma intervenção de dificuldade. Depois do impacto inicial, o jogo voltou a estar repartido.Aos 60 minutos, os madeirenses sofreram um revés com a expulsão de João Caminata por acumulação de amarelos e Leixões ganhou novo ânimo.José Viterbo procurou reequilibrar a sua equipa, fazendo sair um extremo, Nuno Viveiros, e entrar um médio com características mais defensivas, Gian Martins.Apesar de tudo, foram os madeirenses a criar novo lance de perigo, num rápido contra-ataque, aos 64 minutos, com Breitner a rematar junto à barra.Aos 75 minutos, o Leixões criou muito perigo, com um remate de Shiao Wei em posição frontal a embater na valentia de Jaime Simões. Já perto do apito final, aos 86 minutos, Luís Carlos obrigou Assis a uma defesa com os pés, para dois minutos volvidos, Allef Nunes desviar de cabeça um livre cobrado por Rúben Lima e a sentenciar a partida.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.U. Madeira - Leixões, 2-0Ao intervalo: 1-01-0, Breitner, 2'2-0, Allef Nunes, 88'Nilson, Tiago Moreira, Jaime Simões, Tiago Ferreira, Rúben Lima, Ryan Ramos, Mica, Breitner (Luís Carlos, 82'), Nuno Viveiros (Gian Martins, 62'), João Caminata e Kwame N'sor (Allef Nunes, 86')Suplentes: Tony, Marco Túlio, Allef Nunes, Flávio Silva, Luís Carlos, Rodrigo Henrique e Gian MartinsJosé ViterboAssis, Jorge Silva, Silvério, Freitas, Lucas, Bruno China, Abalo (Bruno Lamas, 65'), Rui Cardoso (Tino, 46'), Fatai, Ludovic (Miguel Ângelo, 61') e Shiao Wei.Nuno Pereira, Wellington, Salvador, Bruno Lamas, Chiquinho, Tino e Miguel ÂngeloDaniel KenedyJoão Bento (AF Santarém)Cartão amarelo para João Caminata (57' e 60'), Jorge Silva (68'), Jaime Simões (80') e Freitas (90'+2); cartão vermelho por acumulação de amarelos a João Caminata (60')Cerca de 1.500 espetadores