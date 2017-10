Continuar a ler

Na primeira metade, muito equilibrada, mas com um futebol nervoso e pouco articulado, foi a Oliveirense que se mostrou melhor e mais tranquila. O primeiro momento de perigo foi protagonizado pelo central Xandão, à passagem dos 21 minutos, que fez a bola passar junto à barra da baliza madeirense.No entanto, foi o União da Madeira a adiantar-se no marcador, aos 28 minutos, com um golo de Pathé Ciss, que se estreou a marcar pela formação madeirense com um remate fora do alcance de Coelho, à entrada da área, depois de tirar um defesa do caminho.No minuto seguinte, foi o avançado montenegrino Petar Orlandic que tentou aumentar a vantagem, mas o remate saiu fraco e desenquadrado com a baliza.Ainda antes do intervalo, aos 42', a equipa de Oliveira de Azeméis dispôs de um bom ensejo para restabelecer a igualdade, através de um bom movimento de Nelson Bonilla, mas a bola saiu por alto.No regresso dos balneários, a Oliveirense surgiu mais agressiva e incisiva, imprimindo maior velocidade às suas ações. Contudo, apenas aos 59 minutos criou algum perigo, com um remate de Nelson Bonilla que Tony segurou.Com a lesão do central Sérgio Silva, Pedro Miguel arriscou com a entrada do médio João Mendes, recuando Manuel Godinho para o eixo da defesa, procurando transmitir maior amplitude ao ataque da Oliveirense.Mesmo assim, foi o União da Madeira que poderia ter ampliado a vantagem, aos 66', numa tabela entre Luan Santos e Alhassane Syla a que Coelho se opôs com valentia. Na sequência, Pathé Ciis arriscou o remate, com a bola a embater num defesa e a sair pela linha de fundo.Nesta fase do jogo, os insulares estavam melhor no jogo, atuando mais perto da zona defensiva da Oliveirense, que, aos 80', esteve muito perto da igualdade, num cabeceamento de João Amorim que saiu junto ao poste da baliza à guarda de Tony.O jogo ganhou emoção no período de compensações, nas duas balizas, primeiro num remate de Serginho que saiu rente à barra da baliza madeirense, e, depois, com um cruzamento de Gonçalo Abreu com o guarda-redes visitante a antecipar-se a Luan Santos para evitar o golo.As duas equipas permanecem na zona inferior da classificação, com 13 pontos., Pathé Ciss, 28 minutos.Tony, Tiago Moreira, Bosson Romaric, Laércio, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Pathé Ciss (Gonçalo Abreu, 75), Júnior Sena, Geoffrey Malfleury (Alhassane Sylla, 63) e Petar Orlandic (Luan Santos, 55).José Chastre, Flávio Silva, Alhassane Sylla, Max Burgess, Nestor Mendy, Gonçalo Abreu e Luan Santos).José Viterbo.Coelho, Alemão, Sérgio Silva (João Mendes, 64), Xandão, Raúl Martins, Manuel Godinho, João Amorim, Clayton (António Oliveira, 55), Diogo Valente, Sérgio Ribeiro (Serginho, 55) e Nelson Bonilla.Kadú, Rafa, João Mendes, António Oliveira, Serginho, Fabien Cuero e Gabi)Pedro Miguel.Manuel Mota (AF Braga).Cartão amarelo para Sérgio Ribeiro (36), Manuel Godinho (48), João Mendes (82), Mica Pinto (82), Serginho (85) e Sérgio Marakis (87).Cerca de 900 espetadores.