Numa primeira parte muito disputada, mas com poucos momentos de inspiração, foi o União da Madeira a primeira equipa a criar perigo, à passagem dos 14 minutos, quando José Gomes, ao tentar intercetar um centro de Gonçalo Abreu, desviou para a sua própria baliza, valendo uma grande intervenção de Ivo para evitar o golo.O Penafiel fazia pressão alta, criando muitos problemas na primeira zona de construção aos madeirenses e, aos 21', dispôs de uma boa ocasião, com Ludovic a surgir em posição privilegiada, mas a rematar desenquadrado com a baliza.Apenas aos 40', uma das equipas voltou a criar perigo, desta feita a local, com Rodrigo Henrique a isolar-se, mas a definir mal.O Penafiel respondeu no minuto seguinte, por Fábio Abreu, que também não finalizou da melhor forma.Pouco antes do intervalo, o Penafiel sofreu um rude golpe, com a expulsão do central Diouf, após um lance com Allef Nunes, forçando a sua equipa a atuar reduzida a 10 toda a segunda parte.No intuito de equilibrar a sua equipa, Armando Evangelista retirou um médio com características mais ofensivas (Gustavo) e fez entrar um mais defensivo (Tiago Ronaldo).A segunda metade foi mais intensa e, aos 51 minutos, Rodrigo Henrique centrou e Gonçalo Abreu, bem enquadrado com a baliza, rematou para fora, desperdiçando uma soberana oportunidade.Em inferioridade numérica, o Penafiel baixou as suas linhas, procurando criar problemas ao União da Madeira em rápidos lances de contra-ataque. A equipa da casa assumia as despesas do jogo, perante um Penafiel muito organizado no processo defensivo.Aos 68', Júnior Sena centrou e Mica, na pequena área, cabeceou fraco e sem direção.Contudo, foi o Penafiel a estar muito perto de inaugurar o marcador, aos 72', numa grande arrancada de José Gomes que só foi travada pela oportuna intervenção de Tony.Na resposta, o União da Madeira também esteve muito perto de marcar, num remate de Júnior Sena, que embateu em Luís Pedro, já com o guarda-redes Ivo batido.No último lance da partida, Tiago Ronaldo, num livre junto à entrada da área, rematou sobre a barra.Tony, Tiago Moreira, Bosson Romaric (Pathé Ciss, 74), Allef Nunes, Laércio (Alhassane Sylla, 63), Sérgio Marakis, Mica, Rodrigo Henrique, Gonçalo Abreu (Flávio Silva, 54), Júnior Sena e Luan Santos.(Suplentes: José Chastre, Christophe Nduwarugira, Pathé Ciss, Flávio Silva, Alhassane Sylla, Sidy Sagna e Paulo Vasconcelos).Treinador: Paulo Alves.Ivo, Kalindi, Luís Pedro, Diouf, José Gomes, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Ludovic (Luís Dias, 87), Gustavo (Tiago Ronaldo, 46), Gleison e Fábio Abreu (Fábio Fortes, 75).(Suplentes: José Costa, Luís Dias, Paulo Bessa, Tiago Ronaldo, Danilo Alves, Vasco Braga e Fábio Fortes).Treinador: Armando Evangelista.Rui Oliveira (Porto).Cartão amarelo para Júnior Sena (21), Rafa Sousa (38), Mica (38), Bosson Ramaric (43) e Allef Nunes (90+5). Cartão vermelho direto para Diouf (45+1).Cerca de 750 espetadores.