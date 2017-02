Continuar a ler

Nuns primeiros 25 minutos desinteressantes, Filipe Chaby deu um colorido ao jogo, na cobrança irrepreensível de um livre, adiantando a formação serrana no marcador. A partir daí, o jogo ganhou outra vivacidade e, aos 33 minutos, após um livre cobrado por Rúben Lima, Tiago Ferreira surgiu a desviar, com a bola a sair ao lado da baliza à guarda de Igor Rodrigues. A qualidade do jogo era agora maior e Erivelto, aos 36 minutos, com um potente remate, enviou a bola à barra da baliza de Nilson.Contudo, dois minutos volvidos, os madeirenses restabeleceram a igualdade, por Rodrigo Henrique, que aproveitou da melhor maneira um corte defeituoso de Diarra. Nos derradeiros segundos da etapa inicial, o U. Madeira dispôs de uma boa oportunidade, mas Tiago Ferreira rematou de cabeça junto ao poste da baliza, após centro de Tiago Moreira.A segunda metade, embora com um aumento da intensidade, teve uma qualidade de jogo baixa, com muita luta, mas pouca inspiração e grande equilíbrio de forças. Todavia, aos 85 minutos, o Sp. Covilhã esteve muito perto de se adiantar no marcador, com Filipe Chaby a solicitar Pintassilgo que, em boa posição, rematou ao lado da baliza.: 1-11-0, Filipe Chaby, 25'1-1, Rodrigo Henrique, 38': Nilson, Tiago Moreira, Tiago Ferreira, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Gian, Rodrigo Henrique (Nuno Viveiros, 85'), Flávio Silva (Roniel, 60'), Luís Carlos (Luan, 70') e Kwame N'sor.: Tony, Allef Nunes, Roniel, Cédric, Nuno Viveiros, Mica e Luan).: Jorge Casquilha.: Igor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro, Joel, Mike, Djikiné (Prince, 66'), Diarra, Filipe Chaby, Harramiz, Medarious (Pintassilgo, 76') e Erivelto (Cristian Ponde, 82').: Hugo Marques, Pintassilgo, Cristian Ponde, Prince, Diogo Gaspar, Zarabi e Soares).: Filipe Gouveia.Tiago Antunes (AF Coimbra).Cartão amarelo para Djikiné (28'), Sérgio Marakis (70'), Gian (72'), Kusunga (78'), Roniel (84') e Gilberto (86').Cerca de 1.300 espetadores.