Continuar a ler

Os madeirenses detinham o maior ascendente e, três minutos volvidos, Roniel criou muito perigo, como corolário de um bom desenvolvimento ofensivo. Aos 24 minutos, foi o mesmo Roniel que disparou para uma defesa apertada de Miguel Aires.Contudo, a melhor ocasião da primeira parte pertenceu aos bês do V. Guimarães, num cabeceamento de Boyd, aos 37 minutos, para uma grande defesa de Nilson.Insatisfeito com o rendimento ofensivo da sua equipa, Jorge Casquilha deixou nos balneários Rodrigo Henrique lançando Cedric. A disposição era outra e, aos 50 minutos, Rúben Lima tentou um canto direto, mas Miguel Aires estava atento e defendeu.Aos 55 minutos, Roniel na cobrança de um livre à entrada da área, enviou a bola ao poste. Os madeirenses eram agora um conjunto muito mais intenso na procura do golo e, aos 65 minutos, Kwame N'Sor surgiu em boa posição, após solicitação de Nuno Viveiros, mas encontrou pela frente a oposição de Miguel Aires.O União da Madeira arriscou tudo na procura da vitória, perante a inoperância ofensiva da equipa de Guimarâes, exercendo grande pressão junto do extremo reduto visitante. Luan, aos 82 minutos, libertou-se do defesa que o marcava, mas rematou para fora.Até que, já nos derradeiros segundos da partida, após um canto marcado por Rúben Lima, Tiago Moreira surgiu ao segundo poste e marcou o único golo do encontro.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.1-0, Tiago Moreira, 90'Nilson, Tiago Moreira, Tiago Ferreira, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis (Mica, 59'), Gian, Rodrigo Henrique (Cedric, 46'), Nuno Viveiros (Luan, 76'), Roniel e Kwame N'sorTony, Allef Nunes, Flávio Silva, Cédric, Luís Tinoco, Mica e LuanJorge CasquilhaMiguel Aires, Sacho, Denis, Marcos Valente, Ricardo Carvalho, Vigário, Kiko, Joseph (Castro, 67'), Boyd (João Correia, 85'), Hélder e Bruno Mendes (Haman, 79')André, Haman, Hasshim Domingo, Castro, Sérgio, João Correia e MarouaneVítor CampelosHugo Miguel (AF Lisboa)Cartão amarelo para Marcos Valente (74') e Haman (87').Cerca de 850 espetadores