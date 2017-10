Continuar a ler

A entrada apática dos visitantes permitiu à Oliveirense chegar à vantagem logo aos quatro minutos, quando Ricardo Tavares cruzou rasteiro ao primeiro poste, Fabian amorteceu para a zona de penálti e João Amorim apareceu sozinho para inaugurar o marcador.A falta de agressividade dos viseenses ficou novamente patente no segundo golo dos oliveirenses, num canto apontado por Oliveira ao primeiro poste, que um defesa desvia para uma boa defesa de Peçanha, mas na recarga Mathaus não desperdiçou e aumentou a contagem.A vantagem era justa, devido ao bom futebol dos 'caseiros' durante os primeiros 20 minutos, mas não demorou muito para o Académico de Viseu aparecer no encontro e reduzir a desvantagem.Aos 24, um excelente cruzamento de Joel deixou a defesa do emblema de Oliveira de Azeméis a olhar para a bola, Coelho aos 'papéis' e Lucas sozinho ao segundo poste, que só precisou de encostar.Os 'forasteiros' começavam a acreditar que era possível chegar ao empate, empurrados por uma composta bancada de adeptos que viajaram desde Viseu, e ao intervalo Francisco Chaló procedeu a duas alterações ofensivas, com as entradas de Zé Paulo e Avto.Na segunda metade assistiu-se a um jogo mais agressivo, prova disso foram os nove cartões amarelos mostrados durante toda a partida, com pouco futebol de ambos os lados.Aos 60 minutos, Barry desperdiçou uma boa oportunidade ao cabecear por cima e, três minutos mais tarde, foi João Amorim quem teve hipótese de 'bisar', mas em desequilíbrio atirou ao lado.Já ao cair do pano, em bolas 'bombeadas' para a área, o Académico ainda criou perigo, mas Coelho mostrou-se confortável e segurou a vitória para a Oliveirense.Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.2-1., João Amorim, aos 04 minutos., Mathaus, 17., Lucas, 24.Coelho, Alemão, Sérgio Silva, Mathaus, Ricardo Tavares, Sérgio Ribeiro (Boukassi, 77), Gabi, Oliveira (Clayton, 52), João Amorim (Rafa, 83), Fabian e Serginho.Kadú, Rafa, Clayton, Boukassi, Diogo Valente, Godinho e Raúl)Pedro Miguel.Peçanha, Joel, Bura, Pica, Lucas, Capela, Yuri (Avto, 46), Bruno Loureiro (Zé Paulo, 46), Sandro Lima, Barry e Fernando Ferreira (Paná, 76).Jonas, Kiko, Bruno Sousa, João Mário, Paná, Zé Paulo e Avto)Francisco Chaló.Sérgio Piscarreta (AF Algarve).cartão amarelo para Oliveira (33), Bruno Loureiro (43), Fabian (48), Barry (49), Ricardo Tavares (57), Peçanha (64), Sérgio Ribeiro (65), Sandro Lima (68), Boukassi (80).578 espetadores.