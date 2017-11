O Sporting vai disputar a Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup pela primeira vez na casa das modalidades, o Pavilhão João Rocha. Esse facto faz com que esta seja uma edição especial da prova, que terá certamente uma carga emocional diferente para os jogadores. Mas só mesmo pelo facto de estrearem o seu reduto.

De resto, a disputa de uma Ronda de Elite não é novidade para qualquer elemento do plantel orientado pelo técnico Nuno Dias. Os jogadores do Sporting não só já disputaram todos esta fase, como saíram todos vencedores. No ano passado a formação leonina disputou esta etapa no Pavilhão Multiusos de Odivelas, com apenas um estreante, Cavinato.

Focados no presente Apesar de o Pavilhão João Rocha já estar a engalanar-se para receber um dos quatro grupos da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, o recinto recebe amanhã um jogo da 11ª jornada da Liga de futsal. O Sporting recebe o Fabril a partir das 16 horas no último duelo antes da jornada europeia e Varela garante que o foco está no presente e que só após o duelo com a formação do Lavradio é que vão pensar no desafio seguinte. "Somos profissionais. Além de saber que existe essa competição, sabemos que primeiro vem este jogo. Ou seja, primeiro pensamos no Fabril e só depois, na UEFA Futsal Cup. Queremos chegar lá vindos de uma vitória e para isso temos de trabalhar", referiu o ala, de 21 anos, ao site oficial do emblema de Alvalade.

Autor: Cláudia Marques