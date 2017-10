Continuar a ler

O Sp. Braga, que se estreia esta temporada nas competições europeias, já estava apurado para a Ronda de Elite devido a uma vitória por 3-2 sobre os 'anfitriões' Brezie Maribor, que hoje jogam com o Inter Movistar.



O Sporting de Braga perdeu este sábado por 2-1 com os russos do Dina Moscovo, na terceira e última jornada do grupo 2 da fase principal da UEFA Futsal Cup, com ambos já apurados para a Ronda de Elite.Marinho adiantou os minhotos aos 10 minutos, mas um autogolo de Cintra (29) e um tento de Razunarov (36) consumaram a reviravolta para os russos.

Autor: Lusa