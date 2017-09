Depois do destino lhe ter colocado o Sporting no caminho, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, Oleiros saltou para a ribalta do futebol nacional. Por estes dias, a equipa da zona do pinhal vive em pleno estado de graça dentro… e fora de campo. Mas é no relvado que um jogador se tem destacado particularmente. Com nome de um craque que brilhou no nosso futebol, Jackson é sinónimo de golos. Nos últimos dois jogos apontou… sete(!).Na última jornada, o brasileiro foi decisivo e, com um hat trick, deu o triunfo (3-0) aos comandados de Natan Costa sobre o Sousense. Uma exibição de grande nível, superada hoje diante do Ferreira de Aves. O avançado, de 22 anos, foi o autor dos quatro golos com que a ARC Oleiros foi a Satão, no distrito de Viseu, ‘arrancar’ mais uma vitória (2-4).Com este resultado, o Oleiros subiu ao 9.º lugar da série C do Campeonato de Portugal Prio, com 7 pontos, os mesmos do Mortágua e do Nogueirense. Dois jogos de sonho do conjunto oleirense e de Jackson que merecem atenção… do Sporting.

Autor: Fábio Aguiar