Benfica, FC Porto e Sporting receberam esta sexta-feira nos respetivos centros de estágio uma delegação composta por representantes de Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portugal e Sindicato de Jogadores.Treinadores e jogadores dos três grandes participaram numa palestra vocacionada para o combate ao 'matchfixing' , liderada por Sónia Carneiro, Diretora Executiva da Liga Portugal, e Rute Soares, oficial de integridade da UEFA e gestora jurídica da FPFEntre outros, foi lembrado e explicado aos jogadores leoninos que a manipulação de resultados em apostas desportivas, universalmente apelidada de ‘matchfixing’, é uma realidade em Portugal como no resto do Mundo, tendo sido dado como exemplo que um simples jogo do escalão principal do nosso país pode ser suficiente para movimentar verbas superiores a 30 milhões de euros em apostas, parte delas… ilegais

Autor: António Adão Farias