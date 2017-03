Depois de amanhã pode fazer-se história. O Feirense, em caso de vitória sobre o Chaves, garante a permanência mas Nuno Manta tem de reerguer a fortaleza. José Mota fez quatro pontos em casa em sete jornadas, enquanto o substituto somou três vitórias e um empate logo de rajada. O pior foram as derrotas com o Boavista e com o Benfica que se seguiram.

Autor: Ricardo Vasconcelos