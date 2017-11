Apesar de inúmeras tentativas, Record não conseguiu uma reação de Rui Pedro Soares, que acabou por publicar um texto nas redes sociais. "Patrick Morais de Carvalho, depois de ter averbado duas derrotas definitivas em tribunais arbitrais, anunciou, em conferência de imprensa, que não faz a mínima ideia do que vai fazer. Nas duas sentenças, nem o árbitro que indicou para o Tribunal Arbitral ficou convencido com as posições de Patrick Morais de Carvalho", começou por escrever na sua página pessoal no Facebook.Em seguida, abordou a situação da dívida zero – "Reconheço que hoje disse uma verdade aos sócios - o Tribunal Arbitral considerou que as contas entre a SAD e o CFB ficaram a zero em 31/12/2016. Durante anos, dizia que a dívida era de 500 mil euros, outras vezes 1 milhão", escreveu –, terminando com um comentário à afirmação de que este ambiente de polémica não afeta a equipa orientada por Domingos Paciência."Percebe-se que qualquer dirigente de um clube que compita nos distritais pode dar a Patrick Morais de Carvalho valiosos ensinamentos sobre o que é e como se gere uma equipa de futebol. Ao contrário do que Patrick Morais de Carvalho pretende, o Belenenses é e será sempre, uma equipa de Primeira Liga", assegurou.